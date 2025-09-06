Jovem é vítima de tentativa de homicídio na tarde deste sábado (6) em Castanhal

Um jovem, que ainda não teve a identidade revelada, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (6), em Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais e foram repassadas por moradores da cidade, a vítima seguia de bicicleta quando uma pessoa se aproximou e efetuou um disparo de arma de fogo. O rapaz caiu ao chão logo após ser atingido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

Testemunhas relataram ainda que o autor do disparo estava em uma motocicleta e conseguiu fugir após o crime.

As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.