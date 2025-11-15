Capa Jornal Amazônia
Jovem é sequestrada no lugar da tia e usada como isca por ex-companheiro

Durante o sequestro, o homem entrou em contato com a ex-companheira e exigiu que ela fosse ao seu encontro

O Liberal

A estudante de enfermagem Fernanda Silva Melo, de 18 anos, foi sequestrada na noite de quinta-feira (13), em Jaguaribe, no interior do Ceará, e mantida em cárcere privado por quase 24 horas. O suspeito do crime é Antônio Bezerra de Sousa Júnior, de 33 anos, ex-companheiro da tia da vítima.

Segundo a Polícia Civil, Antônio invadiu armado a clínica de estética da irmã de sua ex-namorada com a intenção de matá-la. Como ela não estava no local, ele rendeu a sobrinha da mulher, Fernanda, e a levou à força para uma área de vegetação densa na zona rural da cidade.

Durante o sequestro, o homem entrou em contato com a ex-companheira e exigiu que ela fosse ao seu encontro para libertar a sobrinha, o que caracterizou extorsão mediante sequestro.

Resgate e confronto

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) localizaram o ponto onde Fernanda era mantida refém. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito trocou tiros com a polícia e fugiu pelo matagal, deixando a jovem para trás. Fernanda foi resgatada com vida e entregue à família, sem ferimentos graves.

As buscas continuaram com apoio aéreo e, já na tarde de sexta-feira (14), Antônio Bezerra foi localizado, cercado e se entregou às autoridades.

Prisão e antecedentes

Antônio foi conduzido à Delegacia de Jaguaribe e autuado por extorsão mediante sequestro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ele já possui antecedentes por homicídio doloso.

A polícia não divulgou detalhes sobre a negociação que levou à rendição do suspeito, mas confirmou que a vítima está em segurança.

