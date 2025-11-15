Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Cristiano dos Santos Ferreira, de 40 anos, morreu na manhã deste sábado (15), no Gama, no Distrito Federal, após sofrer um choque elétrico enquanto tentava apanhar mangas em uma árvore.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica durante a tentativa. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado, mas, ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito.

A área onde o acidente ocorreu foi isolada para o trabalho da perícia técnica. A dinâmica exata da fatalidade ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido.