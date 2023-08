Jovem é retirado de van e morto a tiros por criminosos no sudoeste do Pará

Matheus Alves de Assunção, de 27 anos, foi morto a tiros na madrugada do último domingo (27), em Pacajá, no sudoeste do Pará. A vítima já tinha sobrevivido a um atentado no mesmo dia, quando teve a casa, que fica no bairro Alto Bonito, invadida por dois homens. Os suspeitos fugiram e não foram localizados até o momento. A hipótese é de que eles também sejam os autores do homicídio. Com informações do portal Ver-o-Fato.

Matheus foi alvejado com dois disparos e foi levado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico de urgência ainda no domingo. Após receber alta da unidade de saúde, o rapaz decidiu deixar a cidade e pegou uma van com destino à Tucuruí.

Em uma parada de rotina do veículo em uma comunidade distante pouco mais de 20 km do distrito de Maracajá, a van foi interceptada por homens armados. Matheus foi retirado do veículo pelos suspeitos, que atiraram contra ele diversas vezes. A vítima morreu no local e os autores do crime fugiram.

A polícia local foi acionada imediatamente após o crime. O corpo de Matheus Alves de Assunção foi removido pela Polícia Científica. As investigações sobre o caso estão a cargo da Polícia Civil. A PC, disse à redação integrada de O Liberal, por meio de nota, que o homicídio foi registrado na Delegacia de Pacajá. "Diligências seguem para identificar e localizar o autor do crime", diz o restante do comunicado.