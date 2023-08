Adolescente é apreendido por envolvimento na morte de jovem autista em Castanhal

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (28), em Castanhal, nordeste paraense, suspeito de envolvimento na morte de Daniel Ribeiro Lima. A vítima, que era autista, estava desaparecida desde 15 de julho e foi encontrada no dia 28 do mesmo mês, em uma área de mata que circunda o conjunto Japiim. Daniel, também sofria de esquizofrenia, e costumava ser visto pelo centro da cidade tocando o seu violão. Essa era a maneira que ele havia encontrado de arrecadar dinheiro para ajudar a família. Uma pessoa ligada à polícia contou à redação integrada de O Liberal que o adolescente apreendido confessou que matou Daniel a pauladas. Apesar disso, os policiais civis trabalham com a hipótese de que mais pessoas possam estar envolvidas no crime.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da cidade, com o apoio da Delegacia do Centro de Castanhal, cumpriu o mandado de busca e apreensão e de internação provisória expedido pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, após representação da polícia e do Ministério Público.

O adolescente apreendido foi indiciado pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa de Daniel. O crime, conforme a investigação da PC, aconteceu um dia depois da vítima ter desaparecido, em 16 de julho.

O delegado Vitor Fontes, que preside o Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI), contou à reportagem alguns trechos do depoimento do adolescente à polícia, que condiz com o relato de outras testemunhas. “Na versão dele (adolescente apreendido), ele estava na casa de um amigo e quando saiu de lá se deparou com a vítima que estava em surto. A vítima, segundo o adolescente, disse que iria matá-lo. Foi então que o adolescente retornou para a casa e tomou um copo de água. Depois que ele saiu novamente, pegou um outro caminho, por onde Daniel também ia. A vítima saiu correndo para uma área de mata e adolescente foi atrás e o espancou. Não foi legítima defesa. Ele (adolescente) reagiu à ameaça verbal de uma pessoa incapaz”, contou o policial.

Ainda segundo o delegado Fontes, o Auto não confirmou a participação de mais pessoas no crime e estabeleceu que o adolescente atuou sozinho no crime.

O crime

Conforme relatos da família, Daniel saiu de casa no dia 15 com o violão e uma Bíblia em mãos, vestindo uma calça jeans preta e camisa verde, e disse à mãe, Nelci Ribeiro Lima, que iria visitar um pastor e pedir orações, pois não estava se sentindo bem.

O corpo de Daniel foi encontrado quase duas semanas depois de ter desaparecido, em avançado estado de decomposição.