Jovem é morto esfaqueado em Cametá após discussão; suspeita é presa

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19)

O Liberal
fonte

Imagem Ilustrativa (Arquivo / Freepik)

Um jovem identificado como Weliton Ribeiro Caldas, de 25 anos, foi morto com uma facada no pescoço no município de Cametá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19), na Praça da Cultura, no bairro Centro. A suspeita fugiu da área, mas foi localizada e detida por uma viatura da Polícia Militar minutos depois.

Segundo as informações policiais, o homicídio ocorreu por volta de 00h40. A Polícia Militar foi acionada após informações de um esfaqueamento no local após um evento. A vítima teria sido atingida na região do pescoço e chegou a ser socorrida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo as informações de populares, o crime supostamente teria ocorrido devido a um desentendimento entre a suspeita e a vítima durante o pagamento de um serviço de vigilância de uma motocicleta. No entanto, somente as autoridades policiais poderão esclarecer as reais circunstâncias do esfaqueamento.

Após o crime, a suspeita fugiu em direção ao bairro São Raimundo, mas foi localizada quando tentava correr para uma área de mata. Conforme a PM, durante a abordagem, a suspeita não obedeceu à ordem de parada. Foi necessário fazer o uso de taser para contê-la. Com ela, foi encontrada uma faca, possivelmente utilizada no homicídio. A suspeita recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, foi apresentada na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

