Jovem é morto a tiros próximo à feira municipal de Tucuruí

Um jovem identificado como Igor Santiago Moraes Ferreira foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (28), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na presença de diversas testemunhas, próximo à feira municipal, e gerou pânico nas pessoas que estavam na área. As informações iniciais apontam que a vítima caminhava pela área comercial quando homens armados se aproximaram e dispararam várias vezes.

As informações apontam que a vítima teria sido surpreendida pelos atiradores e não conseguiu escapar. Não há mais detalhes sobre a identidade dos envolvidos, qual veículo usaram ou características físicas que auxiliem na identificação. Após os disparos, os suspeitos fugiram. Pessoas da área ainda teriam tentado ajudar Igor e assinaram uma ambulância para realizar o socorro, mas ele morreu antes da chegada dos paramédicos.

Testemunhas ainda contaram que o jovem seria figura conhecida da população. Também disseram que Igor já estaria sofrendo ameaças e teria escapado de uma tentativa de homicídio meses antes. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades policiais.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e dos peritos da Polícia Científica. Os agentes teriam coletado imagens de câmeras de segurança e a oitiva de testemunhas para auxiliar na investigação. As apurações buscam esclarecer como o crime ocorreu e identificar os responsáveis. A motivação do assassinato, seja por desavenças pessoais, acerto de contas ou outra hipótese, ainda está sendo investigada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.