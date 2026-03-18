Foragido da Justiça morre em ação policial em Medicilândia

O foragido da Justiça Lucas de Jesus morreu em uma ação policial na terça-feira (17/3) em Medicilândia, no sudoeste do Pará. Ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo o portal A Voz do Xingu, os agentes de segurança pública localizaram o suspeito em uma residência que fica no quilômetro 80 da BR-230, na Agrovila Tiradentes. A Polícia Militar solicitou o apoio da Polícia Civil para cumprir da ordem judicial.

Os policiais, assim que chegaram ao endereço, cercaram o imóvel. Conforme A Voz do Xingu, as autoridades informaram que Lucas teria atirado contra os agentes, que revidaram e o balearam.

O suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal de Medicilândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38. Ainda de acordo com a Voz do Xingu, Lucas era investigado por outros crimes, incluindo a tentativa de homicídio contra um homem identificado como Welington Oliveira Barroso, o “Péu”.

A polícia informou também que o suspeito era considerado perigoso e o apontou como integrante de uma facção criminosa que atua na região. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.