Homem é preso por perseguir vizinha e oferecer dinheiro por favores sexuais em Vitória do Xingu

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (17/3) em Vitória do Xingu, município no sudoeste do Pará, pelos crimes de perseguição e por induzir pessoa à prostituição. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para relatar que o suspeito, seu vizinho, a perseguia reiteradamente, além de oferecer dinheiro em troca de favores sexuais.

Conforme as autoridades, a denúncia dá conta de que o investigado foi até a residência da mulher quando ela estava sozinha no local e solicitou que abrisse o portão. Novamente, de acordo com a PC, ele ofereceu dinheiro em troca de favores sexuais. A vítima informou que se recusou a abrir o portão, aguardou a chegada da mãe e, posteriormente, dirigiu-se à unidade policial para registrar boletim de ocorrência sobre os fatos.

A partir do relato da vítima, a equipe da Delegacia de Vitória do Xingu se deslocou até o endereço do suspeito, onde o homem foi preso em flagrante. Após a realização dos procedimentos, ele permanecerá à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal prevê reclusão de até dois anos para quem “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”. Com relação ao delito de induzir uma pessoa à prostituição, a punição pode chegar até 16 anos de cadeia.