Jovem é morto a tiros em rua sem saída em Ananindeua

Um jovem identificado como Rogério Gabriel Chaves, de 23 anos, foi baleado e morto na tarde deste sábado (16), no bairro da Águas Brancas, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu no final da Travessa Dois de Fevereiro, rua que não tem saída. Não há informações sobre quem são os autores do crime.

VEJA MAIS

Conforme o que foi repassado pelo 30º Batalhão de Polícia Militar, os moradores da área acionaram as guarnições e informaram que por volta de 16h30 ouviram barulhos de disparos de arma de fogo. Chegando a cena do crime, os populares encontraram Rogério já sem vida. Uma equipe da PM foi até o local e realizou o isolamento da área. Segundo os agentes, ninguém da área quis repassar mais informações sobre o jovem ou sobre os autores do homicídio. Além disso, os policiais ainda afirmaram que a vítima não possui passagem pela Justiça.

A Polícia Civil esteve no local, que é de difícil acesso devido a via ser muito estreita. Os primeiros levantamentos foram feitos enquanto a Polícia Científica fazia a perícia no corpo do jovem. Nenhum familiar de Rogério compareceu ao local para falar com os policiais até o momento em que o corpo foi removido.