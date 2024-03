Adolescente esfaqueia padrasto após briga por refrigerante

Na manhã da última segunda-feira (11), um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante após esfaquear o padrasto após uma briga por conta de um copo de refrigerante. O suspeito foi detido por tentativa de homicídio e encaminhado à Fundação Casa, onde está à disposição da justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 50 anos, tinha graves ferimentos na cabeça e nos braços. Os policiais chegaram ao local do crime que localizado em Bauru, no interior de São Paulo, no momento em que o homem era socorrido pela unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito não foi encontrado no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. O padrasto sofreu sete perfurações, foi transferido ao Hospital Estadual (HE) para realizar cirurgia e, por conta do seu estado de saúde, ainda não pode prestar depoimento às autoridades.

A Polícia encontrou o suspeito no corredor da própria casa na manhã da última terça-feira (12). Durante a abordagem, o jovem confirmou o motivo da briga, mas disse que atacou o padrasto com uma faca para se defender de um ataque do homem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, no 2° DP de Bauru.

