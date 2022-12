Jovem invade escola e esfaqueia professores para se vingar de diretora

Um homem invadiu a Escola Estadual Professor Júlio Mastrodomênico, em Ipaussu, interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (14), e atacou duas professoras com golpes de faca. A motivação para o ataque seria para se vingar da diretora. Com informações do G1.

VEJA MAIS

O suspeito, identificado como Tiago Oliveira Silva, de 22 anos, declarou que sofreu bullying aos 12 anos e decidiu se vingar da diretora, que atuava em outra escola onde ele teria sofrido as agressões.

Durante a invasão, Tiago portava uma faca, um canivete e um simulacro de arma de fogo. Ele atacou a professora Beatriz Belo de Miranda, nas costas, e a vice-diretora Luciene Rose de Lemos quando ela tentou ajudar a colega. Elas conseguiram tirar a faca do agressor, mas ele sacou o canivete.

O jovem também ameaçou e agrediu o professor Danilo Lincoln Apolinário, quando ele tentou socorrer as colegas de trabalho. Mesmo tentando desarmar o agressor, Apolinário foi vencido e ficou como refém, com a faca encostada no pescoço. Ele levou coronhadas na cabeça com o simulacro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu prender o rapaz, após breve negociação. Ele foi levado à delegacia de Ourinhos e transferido para a cadeia de São Pedro do Turvo.

A professora esfaqueada nas costas foi encaminhada para a emergência da Santa Casa de Ourinhos. O estado dela é grave, porque há possibilidade de perfuração em um dos pulmões, de acordo com o G1. O professor não se machucou, apesar do susto. A vítima ferida no braço e no ombro foi medicada e recebeu alta.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)