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Polícia

Jovem é morto a tiros após ter a casa invadida por homens encapuzados em Piçarra

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (23)

O Liberal
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Homem é morto a tiros após ter a casa invadida por homens encapuzados em Piçarra. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Luiz Henrique Machado foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (23), no município de Piçarra, no sudeste do Pará. De acordo com informações iniciais, dois suspeitos encapuzados chegaram ao local em uma motocicleta e invadiram a residência onde a vítima estava, no setor Brasil Novo. Luiz Henrique, conhecido como “Grandão”, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.

O homicídio ocorreu por volta das 21h. A vítima foi surpreendida pelos suspeitos armados e tentou correr, mas foi atingida no quintal do imóvel. Moradores da área chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Há relatos de que pelo menos dois tiros foram efetuados e atingiram a vítima.

A Polícia Militar esteve na área e realizou o isolamento. A Polícia Científica também foi à cena do crime realizar o levantamento de informações que ajudem a esclarecer a motivação e a autoria do assassinato. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou localização dos executores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a Delegacia de Piçarra apura as circunstâncias do homicídio e faz buscas pelos suspeitos.

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