Jovem é morto a facadas após discussão em frente a bar, em Óbidos (PA)

A discussão entre dois homens em frente a um bar, no Distrito de Flexal, no Município de Óbidos, no oeste do estado do Pará, resultou na morte a facadas de um jovem identificado como Fábio Santos da Silva, de 28 anos de idade, na noite de sábado (19). O fato se deu após uma discussão entre Fábio e um outro homem, enquanto ambos consumiam bebida alcoólica.

Fábio estava na companhia de um conhecido, segundo informações repassadas à Polícia. De repente, os dois passaram a discutir. Em dado momento, ambos se desafiaram, com frases provocativas indicando que um não teria coragem de matar o outro.

Ocorre que as provocações tiveram um efeito imediato. O suspeito pelo homicídio deixou o local e se dirigiu até a casa dele. De lá, retornou armado com uma faca até onde se encontrava Fábio. Ao avistar o jovem, o homem desferiu nove golpes na vítima.

Diante do esfaqueamento, a Polícia Militar foi de pronto acionada. Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais verificaram que o homem se encontrava muito ferido. Fábio foi socorrido por uma técnica de Enfermagem.

Essa profissional informou que o jovem faleceu ainda no posto de saúde. A técnica confirmou a quantidade de facadas aplicadas em Fábio.

A partir do homicídio, policiais iniciaram diligências objetivando a captura do suspeito. Desse modo, eles foram até a casa do homem, mas ele não chegou a ser localizado. O irmão desse homem suspeito afirmou não saber o paradeiro dele. As investigações da Polícia sobre esse caso prosseguem.