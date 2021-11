Jovem é flagrado comercializando maconha em via pública

Denúncias de populares levaram a polícia a Leonardo de Jesus Carvalho, de 22 anos, flagrado comercializando maconha na esquina das ruas Castro Alves e Cláudio Coutinho, no bairro da Paz, em Parauapebas, sudeste do estado. Ele usava uma bicicleta para entregar o entorpecente aos usuários que encomendavam a droga via celular. As informações são do portal Zé Dudu.

Leonardo foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, na presença do delegado plantonista Gabriel Henrique Costa. De acordo com policiais que fizeram o flagrante, com ele foram encontrados 10 papelotes de maconha e uma balança de precisão.

O jovem recebeu voz de prisão enquanto fazia as entregas aos "clientes". Ele usava uma pochete preta onde guardava a droga que já encomendada. O restante do entorpecente foi encontrado na casa do acusado, após revista feita pelos policiais militares.