Jovem é flagrado com venda de maconha no meio da rua

A polícia chegou a Leonardo de Jesus Carvalho, de 22 anos, por denúncia de pessoas que viram o jovem comercializar maconha na esquina das ruas Castro Alves e Cláudio Coutinho, no Bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do estado. Os policiais disseram que ele usava uma bicicleta para se deslocar na entrega do entorpecente a consumidores. Com informações do site Ze Dudu.

A guarnição que flagrou Leonardo Carvalho o levou até o delegado plantonista, Gabriel Henrique Costa, na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas. De acordo com a polícia, ele tinha 10 papelotes de maconha e uma balança de precisão.

O jovem foi preso, por volta das 9h30 desta quinta-feira (25). Ele chamou a atenção de transeuntes e recebeu a voz de prisão enquanto pedalava a bicicleta, após realizar entregas a consumidores. O rapaz usava uma pochete preta, e os populares registraram essa descrição à polícia.

De acordo com a descrição, Leonardo Carvalho foi abordado e com ele encontrada uma parte da droga. O restante estava na casa do acusado, revistada pelos policiais militares.