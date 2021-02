Jovem é flagrado com maconha em embalagens de macarrão instantâneo

Segundo a Polícia Militar, o acusado estava em uma motocicleta Yamaha Factor, na noite desta sexta-feira (19), por volta das 20h55, quando foi preso por tráfico de entorpecentes. O homem foi flagrado com maconha em pacotes de macarrão instantâneo, no bairro Nova Vida, em Parauapebas, no sudeste estadual.

Os militares informaram que o acusado levava na garupa uma mulher com uma criança de colo. E, na sacola dele, os pacotes de macarrão.

Ainda segundo a PM, questionado sobre a procedência da droga, o autor disse que iria entregar o entorpecente a uma pessoa, mas não forneceu maiores informações.

O acusado foi levado junto com a maconha para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, e a ocorrência ficou sob a responsabilidade do delegado plantonista, Dufrae Abade Paiva, para as providências cabíveis.

A polícia não informou sobre o encaminhamento dado à mulher com o bebê.