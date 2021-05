Jovem é executado a tiros na frente de casa, em Novo Repartimento

Welk Marques Morais foi executado a tiros na noite deste domingo (16), no bairro Vila Tucuruí, em Novo Repartimento, sudeste do Pará. A vítima estava na frente de sua residência quando foi assassinada. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

O irmão da vítima compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Segundo ele, era por volta das 21h quando seu irmão foi morto por dois homens que chegaram no local em uma motocicleta Honda Pop.

A dupla chegou à casa da vítima, na rua Palmares, e chamou por Welk. Os três conversaram por alguns minutos na frente do imóvel e, em seguida, vários tiros foram disparados contra o rapaz, que morreu no local. Os algozes fugiram após o crime.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do crime para iniciar o levantamento de informações. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.