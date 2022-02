Jovem é encontrado morto dentro de um quarto, em Itaituba

​Pablo Lima, de 26 anos, foi encontrado morto, com marcas de golpes de faca, na tarde desta segunda-feira (28), no interior do quarto de uma residência, localizada na 31ª rua, bairro Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do Debate Carajás e Plantão 24 Horas News.

Uma tia da vítima encontrou o sobrinho imerso em uma poça de sangue. Havia um colchão em cima do cadáver e as paredes do quarto estavam com marcas de sangue em vários locais. A Polícia Militar encontrou uma faca quebrada jogada ao lado do imóvel.

A motocicleta de Pablo Lima foi localizada, abandonada na 4ª rua, bairro Jardim das Araras. O veículo foi encaminhado para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba. O jovem era bastante conhecido na cidade, onde tinha um vasto círculo de amizades. Várias pessoas compareceram ao local onde o corpo foi encontrado para se despedir do amigo. O corpo de Pablo foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP), que analisou também a cena do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo um vizinho da vítima, na noite de ontem (27), por volta de 00h, um rapaz chegou à residência de Pablo em uma bicicleta branca, a qual foi encontrada dentro do quarto da vítima. “Era por volta das 00h quando eu vi um rapaz chegando em uma bicicleta branca. Era um cara moreno, meio alto, um rapaz novo… Ele demorou pouco e saiu na mesma bicicleta”, disse.