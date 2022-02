Suspeito de agredir a companheira é preso em Moju

Lailson Silva de Souza foi preso, na manhã deste domingo, 27, no município de Moju, nordeste paraense, por agredir a própria companheira. O irmão da vítima foi quem acionou, por volta das 5h da madrugada, uma equipe da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) e relatou o que estava ocorrendo. Com informações do portal Moju News.

VEJA MAIS

De posse das informações, a equipe se deslocou para a Vila União, na PA-242. Ao se aproximarem da residência indicada na denúncia, encontraram a companheira de Lailson com várias lesões na cabeça e na orelha, além de vários hematomas pela testa.

Questionada pelos policiais, a vítima confirmou que todas as lesões e hematomas foram devido à forte agressão recebida de seu companheiro. A guarnição entrou na residência e encontrou Lailson com uma foice, que possivelmente seria usada para agredir ainda mais a companheira.

Imediatamente, o agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.