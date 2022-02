Jovem tem cabeça raspada à força pelo namorado e é agredida com cabo de celular

Uma adolescente, de 17 anos, foi vítima de tortura pelo próprio namorado, de 19 anos, por agredi-la com um cabo do carregador e raspar à força os cabelos. O jovem foi detido em flagrante pela Polícia Militar. O caso aconteceu em Nova Iguaçu de Goiás, cidade no norte de Goiás (GO).

Para as autoridades, o rapaz disse que agiu dessa forma por ciúme, porque desconfiava que a adolescente estava o traindo. Em depoimento, a vítima contou que essa não teria sido a primeira vez que o namorado a agrediu.

A jovem estava morando com o acusado. A vítima informou, ainda, que tem uma irmã morando em Goiás, enquanto a mãe reside em outro estado.





O jovem agressor vai responder por lesões corporais, no contexto de violência doméstica.