Polícia Civil promove ação de combate à violência sexual e doméstica

A Polícia Civil do Pará, através da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav), promoveu, na manhã desta quinta-feira (24), uma capacitação para profissionais que atuam no setor de hotelaria no município de Salinópolis, no nordeste paraense. O evento faz parte do projeto “Dav Itinerante”, e tem como objetivo fortalecer as ações de enfrentamento a crimes sexuais e de violência doméstica em hotéis e resorts do Pará.

“Estamos descentralizando as ações de capacitação da Polícia Civil. Sabemos que o setor de hospedagem recebe pessoas de vários lugares do estado e do país, com essa capacitação estamos orientando os profissionais a identificar os sinais de violência sexual e doméstica dentro dos espaços de lazer e hospedagem de hotéis e pousadas,” disse a delegada, Ariane Melo, titular da Dav.

O treinamento ocorreu no auditório de eventos de um resort e reuniu cerca de 60 funcionários do empreendimento. Para Gilmar Dammaski, diretor geral do local, a proposta da capacitação é bem-vinda. “Foi muito bom aprender com os colegas da Polícia Civil, além de trocar experiências sobre atendimento e identificar os sinais de violência sexual e doméstica dentro dos espaços de hospedagem e lazer de hotéis, fomos orientados como agir corretamente diante de situações atípicas”, disse.

A equipe da Polícia Civil também esteve em outro resort, para prestar orientações. De acordo com a PC, as denúncias podem e devem ser feitas, por meio do WhatsApp 91 98115-9181, ou pelo Disque-Denúncias, número 181. Em todos os contatos o sigilo e o anonimato são garantidos.

Capanema

Na quarta-feira (23), a Polícia Civil também promoveu capacitação de servidores para atendimento a grupos vulneráveis, em Capanema, nordeste paraense. O aperfeiçoamento de policiais civis que atuam no atendimento ao cidadão em situação de vulnerabilidade foi o tema central da ação promovida pela Dav, na sede da Superintendência Regional do Caeté.

Segundo a delegada Ariane Melo, titular da DAV, a promoção do treinamento no interior do estado representa um grande avanço na qualidade do atendimento oferecido pelo policial civil à população.

"Estamos dando continuidade ao nosso planejamento estratégico de capacitação da Dav para os policiais civis de delegacias e especializadas do interior do estado. Em 2021, conseguimos atender todas as unidades da Região Metropolitana de Belém, além dos municípios de Breves, Soure, Canaã dos Carajás, e agora Salinópolis e Capanema", disse a delegada.

Durante o evento, delegados, investigadores e escrivães, que atuam na circunscrição da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (6ª RISP), participaram da capacitação, que visa fortalecer e unificar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade ou mulheres vítimas de violência doméstica.