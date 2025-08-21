Jovem é encontrado morto com sinais de agressão em Jacundá
Uma faca e um pedaço de madeira foram encontrados próximos ao corpo
Dhiemmerson Gabriel Pereira Rodrigues, de 23 anos, natural de São João do Araguaia, no sudeste paraense, foi encontrado morto no início da madrugada desta quinta-feira (21), em Jacundá, naquela mesma região, município localizado a 100 km de Marabá. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Ao contrário das informações iniciais, segundo a polícia, a vítima não foi morta por disparos de arma de fogo. Segundo a perícia, Dhiemmerson apresentava ferimentos provocados por golpes de arma branca e agressões com objeto contundente, ainda não identificado oficialmente. Uma faca e um pedaço de madeira foram encontrados próximos ao corpo.
A causa oficial da morte será confirmada por exames do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, para onde o corpo foi removido.
O crime ocorreu na rua Pio XII, no bairro Boa Esperança. Policiais civis da Delegacia de Jacundá iniciaram as investigações logo após serem acionados. Até o momento, a autoria e a motivação permanecem desconhecidas.
Ajude a polícia
Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima e com garantia de sigilo, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA