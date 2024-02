Jovem é encontrado morto com marcas de tiro em Parauapebas

Um jovem, identificado como Victor Hugo Santos Rocha, foi encontrado morto com marcas de tiro pelo corpo, neste sábado (2), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Até o momento, não há detalhes de como o crime aconteceu. Em princípio, o assassinato teria acontecido no mesmo local onde Victor foi localizado.

Ao portal Correio de Carajás, o perito criminal Lenon Vale, da Polícia Científica do Estado (PCEPA), revelou que Victor foi atingido por, pelo menos, três disparos de arma de fogo e que as cápsulas usadas no homicídio ficaram no local. A partir disso e de outros vestígios encontrados na cena do crime, a polícia científica deve distinguir a arma utilizada para matar o rapaz, assim como mais dinâmicas do caso.

Ainda de acordo com o Correio, Victor Hugo tinha passagens pela polícia e respondia pelo crime de porte ilegal de drogas no ano de 2022. Entretanto, as autoridades ainda investigam se os antecedentes criminais do jovem tem relação com a sua morte. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil dessa ocorrência. Em nota, a instituição informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas apuram o caso e trabalham para identificar o autor do crime.