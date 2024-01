Jovem é encontrada morta com sinais de violência sexual em Nova Ipixuna

O corpo de Maria Clara dos Santos Sousa, conhecida como “Boneca”, foi encontrado na tarde da última terça-feira (16) nas proximidades da PA-150, em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. A jovem estava sem as vestimentas, com sinais de violência sexual, jogada em uma poça de lama, como divulgou o portal Correio de Carajás.

VEJA MAIS

O principal suspeito de ter cometido o crime foi identificado como Vitor Manoel de Sousa, de 24 anos, que está sendo procurado. Uma testemunha, que não quis revelar a identidade, disse ter recebido mensagens do suposto criminoso, que seria casado, confessando ter cometido o crime e indicando o local onde estaria o corpo da jovem.

Por volta das 13 horas, a testemunha teria​ repassado as informações para a equipe de Polícia Civil, que, chegando ao local, às margens da rodovia PA-150, se deparou com a cena.

Após ter supostamente praticado o crime, Vitor Manoel fugiu e agora é procurado pelas autoridades policiais. O corpo de Maria Clara foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o crime e localizar o suspeito, além de identificar qual seria a motivação pela qual ele teria agido.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.