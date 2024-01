Parente de adolescente encontrada morta afirma que vítima foi estuprada

Um familiar da menina Ana Luiza Gomes, de 12 anos, encontrada morta em frente a uma casa no bairro Bela Vitória, região nordeste de Belo Horizonte (MG), na tarde de terça-feira (16), alega que a vítima foi abusada sexualmente pelo suspeito.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a garota entrou no imóvel acompanhada de um homem, às 10h13. O suspeito, usando uma camisa diferente da que vestia quando chegou, deixou o local às 13h30, carregando a garota desacordada, e a abandonou na calçada. Ele foi preso por policiais militares e autuado por homicídio.

De acordo com o IML, a menina foi estuprada, como também relatou um parente de Ana Luiza, que preferiu não se identificar. O Samu tentou reanimá-la, mas logo constatou o óbito, e no Instituto Médico Legal foi confirmado que ela havia sido vítima de estupro seguido de morte.

Polícia encontrou substância suspeita na casa

Localizado e detido, o suspeito afirmou à polícia que a vítima passou mal e teve falta de ar após usar drogas. Na casa dele, foram encontrados frascos de papelotes de substâncias semelhantes à cocaína, além de um preservativo usado, segundo registro da Polícia Militar.

O médico do Samu que atendeu a ocorrência, por volta de 13h50, informou à PM que a vítima já apresentava rigidez cadavérica no momento em que a equipe chegou ao local, indicando que a morte poderia ter ocorrido muito antes do chamado feito ao 192.

A família desconhece o homem flagrado nas imagens do dia em que a garota foi vista com vida pela última vez. Segundo um parente, Ana Luiza morava no bairro Goiânia, na mesma região, com o pai e a irmã de 10 anos. A Polícia Civil informou que foi feita perícia no local do crime para coletar vestígios e informações que auxiliarão nas investigações.