Suspeito de estupro e outros crimes invade igreja e ameaça frequentadores no Pará

Edvan de Araújo Fernandes foi preso após invadir uma igreja, ameaçar frequentadores e quebrar cadeiras do local. O caso ocorreu no último domingo (14), por volta das 22h, no bairro Imperial, em Tomé-Açu, no nordeste paraense.

Inicialmente, o homem se apresentou à polícia como Lucas. Entretanto, logo descobriu-se a verdadeira identidade dele, através da qual foi possível identificar os crimes cometidos pelo suspeito. Segundo a polícia​, Edvan responde por dois crimes de estupro, duas agressões, além de um roubo à mão armada.

Na noite da invasão à igreja, o suspeito estaria agressivo e sob efeito de entorpecentes. De acordo com informações da polícia, quando as autoridades chegaram até o templo religioso, Edvan fingiu que estava desmaiando e possuído por uma entidade. Começou a falar em línguas e engrossou a voz, relatou a polícia.

Edvan deu trabalho para ser imobilizado, chegando a partir para cima dos policiais, mas logo foi contido. Já na viatura, o homem tentou pular de dentro do veículo ainda em movimento para fugir, mas sem sucesso.

Na madrugada, o homem fingiu estar passando mal para ser levado ao hospital, segundo a polícia. Era mais um plano para Edvan tentar fugir. Na unidade de saúde, ele teria arrancado o soro que estava tomando para empreender fuga, porém foi novamente parado pelas autoridades policiais.

Para a polícia, Edvan de Araújo Fernandes é um elemento extremamente perigoso que estava escondido em Tomé-Açu.