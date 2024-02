Jovem é assassinado com tiros na região da cabeça, em Marabá

Um jovem foi morto a tiros na noite de domingo (18) no Bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como “Coca Cola”, no Núcleo Nova Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações preliminares, a vítima foi identificada somente pelo vulgo ‘Kim’ e foi alvejada com vários tiros na região da cabeça.

De acordo com o relatos de testemunhas, tudo ocorreu por volta de 21h. Os autores do crime teriam saído de um carro, de características não repassadas. Eles teriam feito vários disparos contra ‘Kim’ e logo depois fugido da cena do crime sem rumo identificado.

Os vizinhos da área acionaram a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área e preservou o local até a chegada da Polícia Civil, Científica e do Instituto Médico Legal (IML). Até o momento não há informações sobre quem ou qual seria a motivação para o homicídio.

A redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e Militar e aguarda as informações.