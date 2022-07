Jovem é assassinado às vésperas do aniversário em São Miguel do Guamá

Às vésperas de completar mais um ano de vida, Paulo Vitor de Oliveira Cunha, de 29 anos, vulgo "Belém" e também conhecido como Vitinho, morreu após ser alvejado por três tiros de arma de fogo, nesta segunda-feira (18), na rua Oscar Gomes da Costa, no bairro Jaderlândia, no município de São Miguel do Guamá, localizado no nordeste paraense. Com características de execução, o crime teria sido cometido por dois homens desconhecidos, segundo populares. A informação foi divulgada no início da noite, por meio do site O Grande News, que teve acesso ao registro policial.

De acordo com o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), do 42° Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), era por volta das 19h quando houve o acionamento de um baleamento ocorrido no fim da tarde, por volta das 17h50. Paulo Vitor foi alvejado por dois sujeitos não identificados que estavam em uma motocicleta Titan preta. A vítima foi atingida por dois tiros na cabeça e mais um no braço.

Ainda segundo populares, os dois criminosos invadiram a residência e dispararam, pelo menos sete vezes, segundo pessoas que ouviram os disparos, contra o cidadão. Até o início da noite, nenhum suspeito foi identificado pela polícia. Familiares da vítima iriam registrar um boletim de ocorrência ao longo da noite. A reportagem solicitou uma nota da Polícia Civil para apurar mais detalhes, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alguns familiares tentaram socorrer Paulo Vitor. Um condutor e mais um outro garupa o colocaram no meio deles, sentado em uma motocicleta. Em meio a uma aglomeração de vizinhos assustados, a dupla levou a vítima na moto até um hospital da cidade, onde ele já chegou sem vida. Ele completaria 30 anos no próximo domingo (24).