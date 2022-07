Homem é assassinado com três tiros na cabeça na frente da mulher e dois filhos no Pará

Júnior Moraes de Machado, de 27 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (14), no conjunto habitacional Daniel Berg, no município de Tailândia, nordeste do estado. Ele foi alvo de três disparos de arma de fogo na cabeça. O crime foi presenciado pela esposa e pelos dois filhos da vítima. As informações são do Portal Tailândia.

Os autores do homicídio chegaram em uma motocicleta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na própria casa.

Acusado de homicídio

No dia 20 de maio deste ano, Júnior Moraes foi preso pela Polícia Militar sob a acusação de ter matado à facada um homem identificado apenas com o prenome Romário, no próprio residencial Daniel Berg. O crime teria ocorrido por volta das 3h.

Ainda segundo a polícia, o assassinato teria sido motivado por conta de uma dívida de R$ 1 mil. A vítima teria emprestado o dinheiro de Júnior, mas não pagou a quantia. Na noite do ocorrido, os dois estavam bebendo juntos.

Romário foi socorrido, mas morreu ainda na casa. Júnior Moraes foi preso dentro do forro da casa dele, onde tentou se esconder. A PM também informou que Júnior ficou pouco tempo preso porque teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. Agora, a Polícia Civil investiga o assassinato dele.

Conforme a Polícia Civil, em Tailândia, a principal linha de investigação tem a ver com o crime praticado por Junior há quase dois meses.