Foragido da Justiça de MT por homicídio ocorrido em 2007 é preso no Pará

Um homem de 37 anos, que não teve o nome identificado, foi preso na última sexta-feira (15), no município de Bannach, no sudeste do Pará. Ele estava com a prisão decretada pela Justiça de Mato Grosso pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 4 de abril do ano de 2007, no município de Santa Terezinha - 1.312 km a nordeste de Cuiabá.

A prisão do até então foragido ocorreu durante um trabalho integrado das Polícias Civil do PA e MT para cumprimento de mandado judicial de prisão. A ação faz parte da operação “Ámon”, deflagrada pela PC na região de Confresa, objetivando localizar pessoas foragidas e dar cumprimentos aos mandados decretados pelo Poder Judiciário.

Na época do crime, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, depois de um desentendimento com o suspeito, pelo não pagamento de uma novilha que teria comprado e não efetuado o pagamento. Nas diligências para localizar o procurado, a equipe do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Confresa, do Cartório Especializado de Combate ao Crime Organizado e da Delegacia de Santa Terezinha, identificaram o paradeiro dele.

As informações foram repassadas à Polícia Civil do Pará, que por meio da Superintendência Regional de Polícia de Redenção, da Delegacia de Cumaru do Norte, em parceria com o 40º Pelotão da Polícia Militar de Cumaru do Norte, efetuaram a prisão do suspeito, na zona rural da cidade de Bannach.

Em seguida o preso foi encaminhado para uma unidade prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Operação

“Ámon” é um nome com origem no grego, que quer dizer “o oculto”, “o escondido”