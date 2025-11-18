Jovem é assassinado a tiros na madrugada de segunda-feira em Novo Progresso

Um jovem identificado por Lucas Silva de Jesus foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (17), no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Os moradores da localidade acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem disparos. Os policiais encontraram o rapaz, conhecido como "Luquinhas", caído no chão falecido.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso. A vítima foi identificada como Lucas Silva de Jesus. Perícias foram solicitadas e diligências seguem em andamento para identificar e localizar os envolvidos".

De acordo com informações do Giro Portal, dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Fan, de cor preta, se aproximaram do jovem e efetuaram vários disparos. A vítima tentou fugir, pulando o muro de uma residência, mas caiu no quintal do imóvel morto.

A Polícia Militar informou que o jovem possuía diversas passagens por crimes como furto e tráfico de entorpecentes, supostamente praticados na mesma área onde ocorreu o homicídio. No entanto, Luquinhas não portava documentos no momento do crime, não possuía residência fixa e não foi possível localizar familiares durante o atendimento da ocorrência.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que assumiu a investigação. A funerária foi acionada para realizar os procedimentos legais. A motivação do crime e a autoria ainda estão sendo apuradas.