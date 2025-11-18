Capa Jornal Amazônia
Jovem é assassinado a tiros na madrugada de segunda-feira em Novo Progresso

O jovem identificado Lucas Silva de Jesus, conhecido pelo apelido de “Luquinhas”, foi morto no bairro Santa Luzia.

O Liberal
fonte

Jovem morreu aos pés da escada ao tentar fugir de dupla de assassinos em Novo Progresso. (Reprodução redes sociais)

Um jovem identificado por Lucas Silva de Jesus foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (17), no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Os moradores da localidade acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem disparos. Os policiais encontraram o rapaz, conhecido como "Luquinhas", caído no chão falecido.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "o caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso. A vítima foi identificada como Lucas Silva de Jesus. Perícias foram solicitadas e diligências seguem em andamento para identificar e localizar os envolvidos".

De acordo com informações do Giro Portal, dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG Fan, de cor preta, se aproximaram do jovem e efetuaram vários disparos. A vítima tentou fugir, pulando o muro de uma residência, mas caiu no quintal do imóvel morto.

A Polícia Militar informou que o jovem possuía diversas passagens por crimes como furto e tráfico de entorpecentes, supostamente praticados na mesma área onde ocorreu o homicídio. No entanto, Luquinhas não portava documentos no momento do crime, não possuía residência fixa e não foi possível localizar familiares durante o atendimento da ocorrência.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil, que assumiu a investigação. A funerária foi acionada para realizar os procedimentos legais. A motivação do crime e a autoria ainda estão sendo apuradas.

polícia

homicídio

novo progresso
