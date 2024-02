Jovem é assassinado a facadas em balneário de Ipixuna do Pará

Um jovem identificado como Leonardo do Livramento Pinheiro Reis, mais conhecido como Leozinho, foi morto com golpes de faca, na noite de domingo (11), na avenida Getúlio Vargas, próximo ao balneário Prainha, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima estava se divertindo com conhecidos quando tudo ocorreu.

Segundo as informações colhidas no local do crime, um outro homem foi o autor das facadas contra Leonardo. Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o encaminhamento da vítima, desacordada, para o Hospital Santa Clara. Após dar entrada no local, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motivação ainda está sendo apurada pela Polícia Civil do município. Segundo as autoridades, os agentes estiveram no hospital e constataram a morte da vítima. Buscas estão sendo realizadas para identificar o autor do crime e a motivação.