Jovem é assassinada a tiros na cozinha da casa onde morava em Breu Branco

​Regiane Rosa dos Santos, 26 anos, foi morta a tiros na rua Deputado Belém, no bairro Liberdade, em Breu Branco, no sudeste paraense. O crime ocorreu na última segunda-feira, 18. As informações preliminares colhidas pela polícia são de que a vítima estava na cozinha da casa onde morava, momento em que um homem, não identificado, entrou no imóvel e atirou cinco vezes contra Regiane. A jovem deixou quatro filhos. ​As informações são do Correio de Carajás.

​Ainda de acordo com a polícia, o criminoso fugiu na garupa de uma motocicleta pilotada por uma mulher. Os dois seguem foragidos. Após o crime, vizinhos de Regiane ligaram para a Polícia Militar. Ao confirmarem a morte da vítima, os PMs isolaram e preservaram a cena do crime.

Uma equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco esteve na casa para autorizar a remoção do cadáver. A PC apura a informação de que a vítima estava em um bar com o namorado. Os dois brigaram e, durante a confusão, a mulher teria quebrado uma garrafa de cerveja na cabeça de seu companheiro. Um estilhaço de vidro teria acertado um cliente, que supostamente ameaçou matar Regiane.