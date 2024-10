Jovem desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Parauapebas

João Vitor Rodrigues de Araújo, de 17 anos, foi encontrado morto e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo na tarde de domingo (13/10), na Palmares I, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima estava sendo procurada desde a sexta-feira (11/10), quando desapareceu da área onde morava. Os familiares realizaram buscas e, com a ajuda de amigos, divulgaram a imagem do jovem nas redes sociais.

Segundo a polícia, a vítima apresentava ao menos seis marcas de tiros no corpo. As investigações feitas na cidade apontam que o jovem teria sido levado no próprio carro da família até o local onde foi morto. O veículo já havia sido localizado pelos militares em uma linha férrea, no bairro Vila Nova.

A causa da morte e as circunstâncias ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Conforme o relato de amigos e familiares, João Vitor morava no bairro Nova Vida II e seria uma pessoa tranquila, que não se envolvia em brigas ou confusões. O crime chocou as pessoas mais próximas do adolescente, que tinham esperança de o encontrar com vida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre a morte do jovem para a Polícia Civil e foi informada que a PC apura o caso sob sigilo por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Parauapebas.