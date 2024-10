Pé de alpinista desaparecido há mais de 100 anos é encontrado no Everest

Uma dos maiores mistérios do alpinismo pode ter ganhado uma nova pista, após uma equipe de documentaristas do National Geographic encontrar um pé preservado no Monte Everest.

Fortes indícios apontam que o pé pode pertencer a Andrew Comyn Irvine, também conhecido como Sandy, um alpinista britânico que desapareceu enquanto tentava chegar ao topo da montanha com seu parceiro George Mallory, em 1924, há mais de 100 anos atrás.

Os restos mortais de Mallory foram achados por um alpinista em 1999, no entanto, o corpo de Irvine nunca foi descoberto. Até que, em setembro, enquanto desciam a geleira Central Rongbuk, uma equipe do National Geographic se deparou com uma bota e um pé, exposto pelo derretimento do gelo em uma geleira.

De acordo com uma reportagem da National Geographic, as autoridades britânicas, agora estão verificando agora a identidade do pé por meio de uma amostra de DNA. Os documentaristas estão confiantes de que o resto mortal pertence a Irvine, porque a meia encontrada dentro da bota estava bordada com as palavras "A.C. Irvine".

Detalhe da meia, com o bordado 'A.C. Irvine' (Foto: Jimmy Chin)

"Quero dizer, cara... tem uma etiqueta nela", disse o fotógrafo e alpinista Jimmy Chin, que liderou a equipe de documentaristas. Ele ainda saudou a descoberta como um "momento monumental e emocionante".

Julie Summers, descendente de Irvine, afirmou em comunicado que "caiu no choro" quando Chin contou a ela sobre a descoberta.

"Às vezes, na vida, as maiores descobertas ocorrem quando você nem está olhando. Este foi um momento monumental e emocionante para nós e para toda a nossa equipe em campo, e esperamos que isso possa finalmente trazer paz de espírito para seus familiares e para o mundo do alpinismo em geral", afirmou Chin, que é conhecido por ter feito o documentário vencedor do Oscar, Free Solo.

Quem era Andrew Comyn Irvine?

Andrew Comyn Irvine (Imagem: Reprodução)

Com 22 anos quando desapareceu, Irvine era o membro mais jovem de uma expedição que intrigou o mundo do montanhismo durante um século.

Ele e Mallory foram vistos com vida pela última vez em 8 de junho de 1924, quando partiam para o pico do Everest. Há a possibilidade de os dois terem alcançado o cume da montanha mais alta do mundo antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay, em 1953.

O corpo de Mallory só seria encontrado em 1999 por um alpinista americano. Nas últimas décadas, a busca pelos restos mortais dos alpinistas foi cercada de controvérsias em meio a suspeitas de que os corpos tivessem sido movidos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)