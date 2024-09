Jovem denuncia importunação sexual dentro de ônibus e pede ajuda para identificar agressor

Na noite desta sexta-feira (6), por volta das 18h30, uma jovem identificada como Yasmin denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus da linha Presidente Vargas (Águas Brancas), em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O incidente ocorreu enquanto Yasmin retornava da faculdade e se sentava em um dos assentos junto à janela.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Medalhista olímpico é preso bêbado por agressão sexual em Paris]]

Yasmin relatou à reportagem de O Liberal que a situação começou após a descida de uma mulher que estava sentada ao seu lado. Em seguida, um homem ocupou rapidamente o lugar vago.

"Eu estava distraída quando ele sentou ao meu lado, não percebi o que estava acontecendo", disse ela. Porém, minutos depois, notou que algo estava errado. "Ele colocou a mochila colada na minha, acho que para tentar esconder e, depois de um tempo, senti ele pegando em mim. Quando olhei, vi que era a mão dele entre minhas pernas", detalhou.

Segundo Yasmin, ela demorou a processar o que estava acontecendo, mas quando compreendeu a situação, reagiu rapidamente, empurrando o homem para fora do assento. O suspeito fugiu em direção à porta do ônibus e, apesar dos pedidos de Yasmin e outros passageiros para que o motorista mantivesse as portas fechadas até a chegada da polícia, o condutor permitiu que o homem descesse próximo a um shopping do município.

“Quem mais se revoltou foram as mulheres no ônibus, o motorista e o cobrador não fizeram absolutamente nada e ainda por cima o condutor abriu a porta para o criminoso, quando todos estavam pedindo para ele aguardar uma viatura da PM que estava próxima dali. Ele abriu a porta para o abusador fugir”, afirmou Yasmin.

A jovem, acompanhada pela mãe, seguiu para a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de Ananindeua, onde realizou o boletim de ocorrência.

Um dos passageiros conseguiu gravar o momento em que o agressor deixava o ônibus e compartilhou o vídeo nas redes sociais, pedindo ajuda para identificar o suspeito. "Por favor, me ajudem! Estou na delegacia tomando as devidas providências, qualquer informação é bem-vinda", escreveu Yasmin em uma de suas postagens.

Um dos passageiros do ônibus também registrou imagens do rosto do agressor, e Yasmin espera que essas gravações possam auxiliar na identificação do homem. Ela segue mobilizando as redes sociais na busca por justiça e identificação do agressor.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o andamento do caso, mas, até o fechamento desta edição, não houve resposta.