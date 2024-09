Lula demite ministro Silvio Almeida após acusações de assédio sexual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu demitir, na noite desta sexta-feira (6/09), o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após o surgimento de acusações de assédio sexual contra ele.

Mais cedo, em uma entrevista à Rádio Difusora Goiana, Lula já havia sinalizado a saída do ministro, destacando a importância de garantir um ambiente de respeito às mulheres em seu governo. “Minha prioridade é assegurar que as mulheres ocupem um papel relevante na política nacional. Por isso, não posso tolerar casos de assédio”, afirmou o presidente.

VEJA MAIS

Entre as vítimas das acusações estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o que torna a situação ainda mais delicada para o governo.

Veja íntegra da nota do governo Lula sobre demissão de Silvio Almeida:

Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira (6), o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania.

O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.

A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos.

O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada.