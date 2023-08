Jovem de 28 anos é morto a tiros em Ourilândia do Norte, no sul do Pará

Um homem identificado como Wanderson Sebastião Moreira de Souza, de 28 anos, foi morto a tiros em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. O crime foi registrado no setor Novo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (31). Os motivos ainda estão sendo investigados e nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Wanderson, como levantou a Polícia Civil, passava pela rua Castanhal quando foi executado. Ainda não há informações sobre quantas pessoas podem estar envolvidas no crime. Segundo publicação do site Fato Regional, assim que tomou conhecimento do assassinato, a Polícia Militar fez rondas para localizar possíveis suspeitos, mas sem êxito.

VEJA MAIS

Para a Polícia Civil, a investigação agora consiste em ouvir conhecidos e familiares de Wanderson, para tentar entender por quais razões alguém iria querer vê-lo morto. Moradores da área onde o crime ocorreu também devem ser ouvidos em busca de pistas.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.