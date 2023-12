Jovem de 27 anos é assassinada a tiros enquanto pilotava motocicleta em Ananindeua

​Neide Helena da Silva Gemaque, 27 anos, foi morta a tiros na noite desta sexta-feira (29), por volta das 21h20, na passagem Santa Lúcia, bairro do 40 Horas, em Ananindeua. A jovem já tinha uma anotação criminal por tráfico de drogas. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil vão poder esclarecer se a vida pregressa da vítima tem relação com o assassinato dela. Até o final da noite de hoje, nenhum suspeito do crime havia sido identificado ou preso.

De acordo com informações de policiais militares do 6° Batalhão, a vítima teria sido chamada para um encontro. Ainda não há detalhes sobre quem teria feito o convite. Com a apreensão do celular da jovem, é possível que a polícia consiga identificar essa pessoa. Já na passagem Santa Lúcia, Neide, que estava em uma motocicleta, modelo Pop 100, de cor branca, foi surpreendida por um suspeito em outra moto. Após os disparos, o homem fugiu sem deixar pistas.

A jovem ficou caída ao la​do da moto que conduzia. Pelas análises iniciais da Polícia Militar, Neide não teve chance de defesa, uma vez que tombou para o lado direito e acabou ficando presa entre o veículo e um matagal na passagem Santa Lúcia.

Familiares da jovem estiveram no local e lamentaram o ocorrido. Bastante abalados, eles aguardavam a chegada da Polícia Científica, para a análise e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.