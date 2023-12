Idoso é preso suspeito de estuprar sobrinho que tem deficiência visual e auditiva, em Alenquer

Um idoso de 60 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite de quinta-feira (28), em Alenquer, oeste do Pará, suspeito de estuprar o próprio sobrinho, que tem 24 anos e é uma pessoa com deficiência (PcD). De acordo com a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez.

Por volta de 19h40, uma guarnição da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (26ª CIPM) foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Luanda. Assim que chegaram no local, os militares avistaram a irmã da vítima gritando. Ela disse aos agentes que viu o tio dela acariciando o irmão.

VEJA MAIS

O suspeito e a sobrinha, que flagrou o crime, foram encaminhados à delegacia da cidade. Segundo o relatório da ocorrência, no momento da condução do homem ao setor carcerário da unidade policial, ele teria se desequilibrado e batido a cabeça no chão. Ele foi levado para um hospital próximo e depois levado novamente à delegacia.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para dar um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.