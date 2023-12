'Louro' é assassinado com quatro tiros na cabeça em Marabá

Toni Ramos Fernandes, de 37 anos, conhecido como “Louro”, foi assassinado com quatro tiros na cabeça, no final da manhã desta sexta-feira (29), em Marabá, no sudeste do Pará. Dois homens em uma moto, não identificados, cometeram o crime. Em 2020, ele tinha sido liberado do Sistema Penitenciário após cumprir pena por receptação e tráfico de drogas. Testemunhas relataram que a vítima e um dos filhos foram abordados quando iam comprar o almoço. As motivações do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

No local do crime, que fica Folha 6, Quadra 27, no núcleo Nova Marabá, vizinhos disseram ao Correio de Carajás que o crime teria ocorrido por volta das 11h30. Toni morreu na hora. Moradores escutaram o barulho dos disparos que atingiram a vítima.

“Louro” morava na região há cerca de três meses com a esposa e dois filhos. A redação integrada de O Liberal sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.