Pré-candidato a prefeito do Guarujá é morto a tiros durante confraternização

Thiago Rodrigues, jornalista e empresário que era pré-candidato a prefeito do Guarujá, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) durante uma confraternização na Baixada Santista. O crime ocorreu no bairro Paecara, onde Thiago foi surpreendido por disparos efetuados por um homem de bicicleta, que o chamou na rua.

VEJA MAIS

O suspeito, ainda não identificado, fugiu do local após os disparos. Thiago Rodrigues, de 34 anos e filiado ao partido Rede Sustentabilidade, lançou sua pré-candidatura há cerca de um mês para as eleições municipais de 2024. Com uma presença significativa nas redes sociais, contando com 10 mil seguidores no Facebook, o jornalista atuava como independente na região, sendo conhecido como "Repórter do Povo" e empresário.

A Secretaria da Segurança Pública relatou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, foram encontrados estojos vazios de munição calibre 9 mm, dois projéteis deflagrados, além do carro da vítima e dois celulares. Todo o material será periciado. O homicídio foi registrado na Delegacia de Guarujá e encaminhado ao 2º Distrito Policial (Paecara) do município, onde a Polícia Civil está conduzindo as investigações.