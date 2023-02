Jovem de 24 anos é presa com pasta base de cocaína no Tenoné

​Jessy Kelly Queiroz Franco, 24 anos, foi presa com duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, na tarde desta quarta-feira (9), no bairro do Tenoné, em Belém. Por volta das 16h, guarnições​​ do 10º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram até o residencial Viver Tenoné para apurar uma informação, repassada por meio do Disque Denúncia (181), de que um dos moradores do empreendimento estaria traficando drogas.

Ao chegar no local informado, os policiais localizaram a pessoa suspeita de comercializar o entorpecente. Ao ser questionada, a jovem apontada como sendo a responsável pela venda da droga não resistiu e entregou o material que estava sob sua posse à polícia. Com ela, a polícia apreendeu pouco mais de 500g de substância análoga à pasta base de cocaína, além de duas balanças de precisão.

Jessy Kelly e o material apreendido foram conduzidos para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do bairro do Tenoné, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante.