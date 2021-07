Jovem de 24 anos é executado a tiros dentro do local de trabalho

Um homem, identificado como Renato Oliveira, de 24 anos, morreu na madrugada de sábado (3), após ser atingido com vários disparos de arma de fogo, no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, a vítima estava em seu local de trabalho, no bairro Esplanada, quando foi alvejada. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso. As informações são do portal Zé Dudu.

Testemunhas contaram à polícia que Renato estava no seu local de trabalho, na noite de sexta-feira (2) quando um homem chegou, a pé, sacou uma arma de fogo e atirou pelo menos quatro vezes contra ele. Imediatamente, colegas da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou em poucos minutos.

Renato foi socorrido e levado por uma ambulância para o Hospital Municipal de Dom Eliseu. Depois, ele foi transferido para o Hospital Regional de Paragominas (HRP), também no sudeste do estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto passava por cirurgia, já na madrugada de sábado (3).

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime, e pede que qualquer informação sobre o assassino seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações (190), ou pelo whatsapp da Atendente Virtual Iara: (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.