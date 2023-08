Execução de jovem de 23 anos em Tucuruí deixa comunidade em choque

Um jovem identificado como William Ferreira de Oliveira, de 23 anos, foi assassinado no início da madrugada desta segunda-feira (21) no bairro Jardim Marilucy, em Tucuruí. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município, que pede a quem tiver informações sobre o crime que colabore por meio do Disque Denúncia (181).

De acordo com informações de moradores, o caso chocou a comunidade do Jardim Marilucy. As primeiras informações repassadas à polícia é de que o jovem estava em frente a uma casa de eventos quando um indivíduo desconhecido se aproximou a pé. O criminoso teria apontado a arma e efetuado vários tiros contra William.

Willian foi gravemente ferido e não resistiu. A Polícia Militar chegou ao local e lançou uma operação de busca na região na tentativa de localizar e prender o suspeito, mas ninguém foi encontrado. O corpo da vítima foi removido e submetido à autópsia pelo Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Polícia Civil já deu início ao inquérito e conta com a colaboração de testemunhas ou de qualquer pessoa que possa fornecer informações para a resolução do caso. A denúncia pode ser feita pelo 181, sem a necessidade de identificação do denunciante.