Jovem de 23 anos é presa no Terminal Hidroviário de Santarém ao levar drogas na mala

Ingrid de Cunha Lopes, de 23 anos, foi presa, no início da noite deste domingo (14), por policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (D.R.E), após ter sido flagrada com dois pacotes de drogas dentro de uma mala, no Terminal Hidroviário de Santarém, oeste do Pará. Com informações do O Impacto.

Segundo o investigador Carioca, a jovem já estava sendo monitorada e veio para Santarém buscar drogas com a intenção de abastecer ‘bocas de fumo’ do município de Oriximiná, cidade no oeste do Estado. A polícia registrou um vídeo no momento do flagrante.

Nas imagens, a suspeita aparece caminhando nos corredores do terminal levando uma mala vermelha. De repente, ela é abordada por um policial. As autoridades inspecionaram a bagagem e localizaram os entorpecentes.

Ingrid e o material apreendido foram levados à 16ª Seccional de Polícia Civil para as medidas cabíveis.