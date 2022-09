Jovem de 22 anos fica preso nas ferragens de veículo depois de colidir contra animal em Itaituba

Odair David Feitosa, de 22 anos, ficou ferido depois de colidir contra um animal não identificado na madrugada de terça-feira (27) no quilômetro 9 da BR-230, conhecida como rodovia Transamazônica, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima ficou presa nas ferragens do veículo depois da colisão e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Seu estado de saúde não foi divulgado. As informações são do Giro Portal.

Supostamente, o jovem, que é funcionário de um frigorífico, capotou várias vezes com o automóvel. O sargento Nascimento do CBM disse que a equipe foi acionada por volta de 5h40 e que os bombeiros precisaram cortar parte do veículo para que pudessem retirar Odair de lá. Ele contou que as pessoas devem ter mais cuidados nessas situações.

"Esse tipo de acidente com a pessoa presa nas ferragens sempre requer um pouco mais de atenção. Por conta do período noturno, a atenção tem que ser redobrada, devido à poeira e outras situações, e também a incidência de animais aí na via", afirmou o sargento Nascimento ao Giro Portal.

Odair apresentou lesões na região da lombar, escoriações pelo corpo e também no rosto. O motorista foi levado para o Hospital Regional do Tapajós. Até 16h33, seu estado de saúde atualizado não foi revelado.