Jovem de 19 anos morre em grave acidente de trânsito em Abaetetuba

O jovem Douglas de Souza Lobato ,de apenas 19 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (13), após atingir uma caminhonete na rodovia PA-409, em Abaetetuba, nordeste paraense. A motocicleta modelo Honda Biz em que o rapaz estava colidiu com um carro, o que fez com que Douglas caísse na rodovia conhecida como Estrada de Beja e morresse no local, sem chances de socorro.

Segundo informações do Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar (BPRv), o acidente foi por volta das 11h40. O rapaz saia de um casamento pilotando a moto e acabou atingindo uma caminhonete modelo Mitsubishi L-200 na lateral, quando saía da estrada de terra chamada de Ramal do Macedo.

Carro ficou bastante danificado com o choque (Redes sociais)

Douglas pilotava a moto, e morreu no local, enquanto uma outra jovem que vinha na garupa foi socorrida pelo 15º Grupamento Bombeiro Militar com ferimentos e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não há detalhes de seu estado de saúde.

O corpo do rapaz foi removido por profissionais do Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Segundo a PM, o motorista do carro que se chocou com a moto ficou no local e passou pelo teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.