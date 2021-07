Jovem de 18 anos é executado a tiros dentro da própria residência

O jovem Vinicius Trindade da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (12), no bairro Centro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de sua residência, quando foi surpreendida pelos algozes, que invadiram o imóvel e a executaram. Ninguém foi preso.

Moradores escutaram os disparos por volta das 19h40, e a PM foi acionada cerca de 20 minutos depois. Vinicius estava em sua casa, na travessa Anastácia, entre a rua Princesa Isabel e a avenida Zacarias de Assunção, quando um Fiat Siena preto chegou e estacionou em frente ao imóvel, que fica em cima de uma pequena igreja.

O motorista do carro ficou no veículo, enquanto dois homens desceram, abriram o portão, subiram as escadas e invadiram a casa. A vítima estava dentro do quarto, na companhia do irmão mais novo, e os algozes pediram para que o adolescente saísse do cômodo. Em seguida, a dupla efetuou quatro disparos de arma de fogo contra Vinicius, que não teve chance de defesa e morreu na hora.

A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações, e acionou o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que fez a perícia e a remoção do corpo. Segundo o perito Nazareno Melo, o jovem foi alvejado com quatro disparos, sendo dois nas costas, um na região da clavícula, e outro no punho, o que demonstra que ele ainda tentou se defender.

"Provavelmente, a arma utilizada no crime foi uma pistola, porque nós coletamos estojos deflagrados de ponto 40, além de projéteis", disse o perito criminal, que informou, ainda, que Vinicius ficou encurralado pelos assassinos no quarto. "Também foi nos repassado que a vítima estava em liberdade provisória, fazendo uso de tornozeleira eletrônica", acrescentou.

Após cometerem o crime, os três suspeitos entraram no carro e tomaram rumo desconhecido. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.